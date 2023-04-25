«Абаскаль явно ошибся с тактикой». Григорян — о матче «Спартак» — «Краснодар»

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру «Спартака» и «Краснодара» в матче между командами в 24-м туре РПЛ (4:3), заявив, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль ошибся с тактикой на старт встречи.
«Абаскаль явно ошибся с тактикой на старт матча. Да, «Краснодар» выглядел здорово. Но была очевидна ошибка в расстановке. Было видно, что тренер обсуждает свои действия во втором тайме. Сделав замены, «Спартак» завладел инициативой и по делу выиграл. Хотя… трудно сказать. У «Спартака» было колоссальное моральное преимущество во втором тайме.
Когда «Краснодар» повёл со счётом 3:2, то в этот момент потерял контроль над игрой. Была мыслишка, как бы удержать счёт. А «Спартак» бросился с остервенением отыгрываться. Дрогнула команда у «Краснодара», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
- 25 апреля 2023
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