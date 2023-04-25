Фрэнк Лэмпард: Энцо Фернандес — будущее «Челси»
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о полузащитнике команды Энцо Фернандесе.
«У него фантастический талант. Для молодого игрока то, чего он достиг в этом сезоне, — невероятно. Он пришёл в трудный для клуба момент, но это вызов, который сделает его сильнее. Он будущее «Челси», — приводит слова специалиста Goal.
Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в зимнее трансферное окно за € 121 млн. Энцо выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре в составе сборной Аргентины и был признан лучшим молодым игроком турнира.
«Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги нынешнего сезона, набрав 39 очков в 31 игре. В четвертьфинале Лиги чемпионов «аристократы» уступили «Реалу».
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