Нигматуллин — о победе «Спартака»: уйти с 0:2 не каждый может — это железный характер
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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Краснодар» (4:3) в 24-м туре чемпионата России.
«Оказывается, «Спартак» умеет удивлять не только со знаком минус, как было в последнее время. Честно говоря, неудачная серия красно-белых как-то неприлично сильно затянулась — нужно было её прекращать. Победой над «Краснодаром» они оставили себя в борьбе за серебро в РПЛ. Но игра всё равно смущает — уж слишком много «Спартак» пропускает. Хотя нужно отдать должное красно-белым: уйти с 0:2 не каждый может — это железный характер. Хочется видеть «Спартак» на втором месте, но уверенности в этом пока совсем нет», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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