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Тренер «Жироны»: «Реал» вышел на поле с явным чувством превосходства

Тренер «Жироны»: «Реал» вышел на поле с явным чувством превосходства
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Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (4:2).

«Мы вышли на игру с прекрасным настроем, зная, что нужно будет терпеть. «Реал» вышел на поле с большим чувством превосходства, но мы знали, что нам предстоит, и были готовы ответить.

Отобрать мяч у «Реала» очень сложно, потому что один Винисиус способен оставить поазди восемь наших игроков. У «Реала» также есть игроки, знающие, как выигрывать единоборства. Мы могли рассчитывать лишь на три-четыре передачи для развития атаки. Что до Кастельяноса, он очень хорошо поработал, даже не считая забитых мячей», — приводит слова Мичела Marca.

«Жирона» поднялась на промежуточное девятое место Ла Лиги. «Реал» находится на второй строчке.

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