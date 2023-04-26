Антон Бобёр: «Крылья» сто процентов засудили в игре с «Пари НН»

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался об игре команды. Он считает, что клуб засудили в последнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.
«У «Крыльев» просто не получается выиграть. Победы придают уверенности. Как самарцы выиграют, так начнут играть лучше и придёт результат. В игре с «Пари НН» многое зависело от решений судьи, в этой игре их сто процентов засудили. Нельзя в этом искать какой-то заговор, есть конкретные ошибки рефери, с которыми надо разбираться и делать выводы.
У «Крыльев» есть игра, а результат с ней приходит. Плохо, когда игры нет и ты пытаешься какими-то способами выжимать из футболистов результат. Думаю, что сегодня у команды есть небольшая нервозность, потому что нижегородцы после последнего тура подобрались близко к самарцам. Это может сказаться на психологическом состоянии футболистов, но я думаю, что у «Крыльев» всё будет в порядке и клуб не вылетит», – приводит слова Бобра Metaratings.
- 26 апреля 2023
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