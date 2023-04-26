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Дмитрий Мичков ответил на вопрос о токсичности Артёма Дзюбы

Дмитрий Мичков ответил на вопрос о токсичности Артёма Дзюбы
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков высказал мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе. Они вместе играли за «Томь» в 2009 и 2010 годах.

«Был ли Дзюба токсичным? Нет. Артём, конечно, и тогда рассказывал, что он великий. Или эта его фраза: «В бассейне я Артём Фелпс».

Мы с ним играли в шесть видов спорта: маленький теннис, большой, аэрохоккей, бильярд, теннисбол, и пенальти били друг другу. В итоге он мне отдал 47 ужинов за 2010-й, а я его два раза покормил», — приводит слова Мичкова Sport24.

Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл семь матчей, в которых забил шесть мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего два матча в Фонбет Кубке России.

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