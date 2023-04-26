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Евгений Гинер объяснил, как увеличатся доходы государства от продажи пива на стадионах

Евгений Гинер объяснил, как увеличатся доходы государства от продажи пива на стадионах
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер объяснил, как увеличатся доходы государства от продажи пива на стадионах.

«Законопроект о рекламе пива, думаю, следующий шаг. Не думаю, что надо всё мешать в одно. Мы тогда уйдём от основного. Смотрите, простая вещь: когда выходил закон о запрете, если не ошибаюсь, на это ушло 2,5 года. Сейчас уже четыре года. Мы же говорим сейчас о том, чтобы разрешить пиво. Если не ошибаюсь, восемь стадионов государственных построено к чемпионату мира. Их расходы – до 300 млн рублей в год. Назвали они арену каким-то пивным именем, и 400-500 млн получат. Ещё 200 млн будет на всё остальное. Государство будет это тратить, но это уже следующий шаг», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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