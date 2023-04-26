Мичков — о «Спартаке» времён Романцева: отношения в клубе были рабовладельческие

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, как во время игровой карьеры мог перейти в московский «Спартак», и объяснил, почему отказался от этого предложения. По его словам, во времена Романцева в стане красно-белых были «рабовладельческие отношения» между руководством и футболистами.

«В «Спартак» меня звали только на просмотр. Сезон заканчивался в начале ноября, и «Спартак» ехал в Сочи и выезжал оттуда на Лигу чемпионов до декабря. Набирали футболистов из низших лиг. Просматривали, но не помню, чтобы кого-то взяли.

В Сочи меня вице-президент «Спартака» Есауленко и позвал. Но в такой форме… Пришёл хозяин жизни. «Спартак» стал чемпионом в третий раз подряд, только он играл в ЛЧ, бюджет больше, чем у остальных, все стремились там играть. Но на моей позиции — Титов и Булатов. … [Чего] мне туда идти? Чтобы попасть в дубль «Спартака»? Или чтобы меня отдали в аренду в какую-нибудь «Тюмень»? Решил: лучше условная Бельгия.

Я объяснил, какие есть предложения, что это благодаря Сарсании. Мне в ответ — много мата в адрес Кости и описание того, кто такой Сарсания и что они с ним сделают. Я подумал: со мной так разговаривают, когда я ещё ничего не подписал и даже не пообещал? А что будет, если подпишу?

Слышал истории внутри «Спартака», какое там было отношение. Как там боялись Романцева. Как там подписывались контракты. Игрок заходит в комнату, на столе — пустые бланки. Они и подписывались, а дальше — «всё, иди». Отношения были рабовладельческие», — приводит слова Мичкова Sport24.