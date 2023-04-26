В МВД России высказались по поводу возможного возвращения пива на стадионы

Представитель МВД России Валерий Ботвин рассказал о позиции ведомства по поводу возможного возвращения пива на стадионы. По его словам, МВД не будет возражать против этого законопроекта при условии работающей системы идентификации болельщиков (СИБ). Одной из основополагающих частей этой системы является паспорт болельщика — Fan ID.

«То есть аспекты: обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — приводит слова Валерия Ботвина «РИА Новости Спорт».

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года.