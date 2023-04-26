«Челси» и Почеттино договорились о контракте, осталось согласовать мелкие детали
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«Челси» и Маурисио Почеттино достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.
Руководство клуба и аргентинский специалист согласовали основные условия контракта. После переговоров с несколькими кандидатами Почеттино стал приоритетным вариантом для «Челси». Сторонам осталось уточнить только мелкие детали контракта. Также идёт обсуждение по поводу тренерского штаба Почеттино, сообщает 90min.
51-летний Почеттино впечатлил руководство «Челси» чётким видением развития клуба и предыдущими результатами работы.
Аргентинский тренер настаивает на работе с привычной командой помощников, в которую входят специалист по физподготовке Хесус Перес, второй ассистент Мигель Д’Агостино, тренер вратарей Тони Хименес и сын Почеттино Себастьяно.
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