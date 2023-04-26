Прошла четвёртая игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy»

Ярко и эмоционально прошла четвёртая игра сезона футбольного Чемпионата Brainboy от Championat.com! Результаты игры:
Наконец-то удалось подвинуть с вершины непобедимую в этом сезоне команду «Штаб», и сделал это, одержав свою первую победу в сезоне, коллектив Major League, Suck It! Невероятный финишный рывок и заслуженная победа!
Собрав состав, очень близкий к максимально боевому, серебро забирает «С детства за Лестер». Мощная игра, так держать!
И замкнул тройку лидер сезона – «Штаб». Небольшая помарка в концовке всё равно не помешала им забраться на пьедестал!
Четвёртое, лигочемпионское, место у команды «Мечты сбываются»! Круто добавили в концовке и потеснили конкурентов!
Победители и призёры получили в подарок худи от «Чемпионата» и книги по футбольной тематике от издательства «Бомбора».
Также подарками от Liberty и «Чемпионата» наградили команду «Чётки Бердыева», занявшую 18-е место!
Среди правильно ответивших на специальный вопрос от Москомспорта разыграли отдельные призы, и достались они команде «Тарасовский борщ»! А в рандомайзере бесплатную проходку на следующую игру выиграла команда «С детства за Лестер». Двойная удача для команды!
Всем ещё раз спасибо за участие в сезоне и интерес к нашему проекту, и до встречи на следующей игре 23 мая!
- 26 апреля 2023
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