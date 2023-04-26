Алаев: формат РПЛ не изменится со следующего сезона, это юридически невозможно

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что формат чемпионата России не изменится со следующего сезона. По словам главы лиги, изменение формата со следующего сезона невозможно по юридическим причинам.

«У нас завершается Кубок в новом формате, много обсуждается Суперкубок, мы создали рабочую группу. Кто-то за изменение чемпионата, кто-то против. Единогласно поддержали, что руководителем будет Пивоваров. Посмотрим все предыдущие наработки, обсудим Кубок России, который хороший, но надо доработать. Изменения возможны только после консенсуса с клубами. Но формат не сможет измениться со следующего сезона. Это юридически невозможно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.