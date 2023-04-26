Гендиректор «Факела»: практика общения с главой судейства РФС была сюрпризом для всех

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о встрече с главой Судейского департамента Российского футбольного союза Павлом Каманцевым.

«С нашей стороны был задан ряд глобальных вопросов. Мы не обсуждали отдельные эпизоды в играх — это бы заняло часов 15 минимум. Меня интересовали общие вопросы касаемо трактовок, назначений и внутренние вопросы, связанные с мотивацией и наказаниями за определённый ряд ошибок: как это устроено, оценка, какие действия предпринимаются, чтобы у нас статистика улучшалась.

Очень много людей, тренеров, клубов, руководителей не понимают судейских решений. Я задал все вопросы, которые хотел задать. Получил ответы не на все вопросы. Но мы договорились, что практика посещения судейского комитета и общения с его главой, которая уже имела место, но была сюрпризом для всех остальных по каким-то причинам, — она продолжится. Каждый клуб сможет задать вопросы судейскому комитету: и главе, и представителям, разобрать игровые моменты на месте с участием президента, тренера, игроков — кого угодно, кто захочет принять участие.

Мы не приглашаем никого. Нам сказали, что они будут выезжать на места и общаться с клубами, которые захотят такую встречу провести. Мы с удовольствием ждём. Если бы мы знали раньше, что можно проводить такие встречи, то, соответственно, раньше и провели бы — возможно, вопросов бы было меньше. При этом не подавали в этом сезоне в ЭСК? Это бессмысленно. ЭСК не приносит никаких очков, не принимает решения по переигровке матчей. Это просто бессмысленная работа. Из всех моментов, которые у нас были за эти туры, ЭСК рассматривала многие эпизоды без нашего обращения.

Нам говорили на семинарах во время сборов одни вещи, потом идёт другая трактовка, а ЭСК имеет третье мнение — в этом и есть совокупность факторов, которая иногда вызывает недоумение. Мы высказали свою позицию — дальнейшие встречи нам были гарантированы, поэтому будем общаться и встречаться», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.