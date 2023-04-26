Президент РПЛ Алаев: ни один из клубов не поднимал вопрос о расширении лиги

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что ни один клуб не выступил с предложением расширения РПЛ на встрече с руководством лиги.

«Возможное расширение Российской Премьер-Лиги? Ни один клуб не поднимал вопрос о расширении лиги», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В условиях отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований представители футбольной общественности неоднократно выдвигали предложения по расширению Российской Премьер-Лиги.

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 принимают участие 16 команд. После 24 туров первое место в таблице занимает «Зенит», набравший 58 очков.