Президент РПЛ Алаев: ни один из клубов не поднимал вопрос о расширении лиги
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что ни один клуб не выступил с предложением расширения РПЛ на встрече с руководством лиги.
«Возможное расширение Российской Премьер-Лиги? Ни один клуб не поднимал вопрос о расширении лиги», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В условиях отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований представители футбольной общественности неоднократно выдвигали предложения по расширению Российской Премьер-Лиги.
Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 принимают участие 16 команд. После 24 туров первое место в таблице занимает «Зенит», набравший 58 очков.
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