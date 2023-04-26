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Клубам РПЛ предложили на следующий сезон мячи от двух производителей

Клубам РПЛ предложили на следующий сезон мячи от двух производителей
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что организация предоставила командам-участницам два варианта мячей на следующий сезон турнира.

«Мы предоставили клубам два варианта по мячам на следующий сезон: NIKE, Demix. Клубам интересны оба варианта, клубы решили протестировать мячи Demix, взять их для тренировочного процесса, попробовать. Как получим фидбэк по ним — примем решение. Я ни разу не играл мячом Demix», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сезон-2023/2023 в чемпионате России начнётся 23 июля, неделей ранее должен пройти Суперкубок страны. Действующим победителем РПЛ и Суперкубка России является «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака лидирует в нынешнем сезоне чемпионата России, набрав 58 очков в 24 турах.

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