«Бавария» намерена обменять Садио Мане на Виктора Осимхена с доплатой

Руководство «Баварии» намерено обменять своего форварда Садио Мане на нападающего «Наполи» Виктора Осимхена с доплатой, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис продолжает настаивать на своём: стоимость нигерийского футболиста – € 150 млн. Сам Осимхен не против перехода в мюнхенский клуб. Однако руководство «Баварии» не намерено платить существенную сумму за подписание форварда из клуба Серии А.
Сообщается, что «Бавария» настроена отыскать компромисс: некоторые представители клуба готовы включить Мане в сделку по Осимхену, чтобы снизить сумму трансфера. На данный момент между сторонами переговоров не было.
Также мюнхенцы рассматривают альтернативный вариант усиления – подписание нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна.
- 26 апреля 2023
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