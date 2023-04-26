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Временный тренер «Тоттенхэма» Мэйсон высказался о своём назначении на должность

Временный тренер «Тоттенхэма» Мэйсон высказался о своём назначении на должность
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Временно исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон высказался о своём назначении на эту должность.

«Я чувствую себя готовым к работе. Знаю, что готов к ней, абсолютно готов к этой временной ситуации. Два года назад спокойно отработал в таком формате. С моей точки зрения, я готов к этой работе», — приводит слова Мэйсона Goal.

31-летний Мэйсон завершил карьеру в феврале 2018 года из-за травмы головы, которую он получил, будучи футболистом «Халла». Мэйсон — воспитанник «Тоттенхэма», после завершения карьеры он начал работу тренером в структуре «шпор».

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт завтра, 27 апреля. Команде Мэйсона в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-Лиги будет противостоять «Манчестер Юнайтед».

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