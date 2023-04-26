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Глава департамента судейства РФС ответил на вопрос о возвращении офсайдных линий в РПЛ

Глава департамента судейства РФС ответил на вопрос о возвращении офсайдных линий в РПЛ
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал о том, как проходит процесс сертификации технологии определения офсайда.

«Мы ожидаем, что ФИФА сертифицируют нам офсайдные линии. Я уже говорил, что мы, к сожалению, на этот процесс не влияем. Ждём, как и все вы. Сколько по времени? Не могу сказать. Это отношения компании Rigour Tech и ФИФА. Если они сделают это завтра, то обновим программное обеспечение и будем использовать. Говорит ли что-то ФИФА? Мы не являемся субъектом этих переговоров. Проходит каждый матч, технические специалисты высылают какие-то вопросы, а Rigour Tech отвечает и дополняет. Как только будет готово — будем использовать. Технология есть, мы её используем, но для оценки верности решения ассистентов. Как только появится документ, у нас будет юридическое основание для его использования. Но мы не находимся в той ситуации, когда наше ходатайство в ФИФА ускорит процесс и каким-то образом поможет», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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