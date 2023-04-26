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«Райо Вальекано» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

«Райо Вальекано» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
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Сегодня, 26 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Барселона». Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хелем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 31-й тур
26 апреля 2023, среда. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами проходил в Барселоне и завершился вничью со счётом 0:0. При этом на 90+3-й минуте матча с поля был удалён полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, заработавший две жёлтые карточки в течение 20 минут.

«Барселона» возглавляет таблицу испанской Ла Лиги, набрав 76 очков в 30 турах. «Райо Вальекано» располагается на 11-й строчке, заработав 40 очков после 30 встреч.

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