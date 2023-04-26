Bild: Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм» по окончании сезона

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман готов занять пост главного тренера «Тоттенхэма» после окончания текущего сезона, сообщает Bild.

По информации источника, после неудачи в переговорах с «Челси» немец сконцентрировался на варианте с «Тоттенхэмом», так как желает жить и работать в Лондоне.

Нагельсман надеется, что по итогам текущего сезона его потенциальная команда попадёт в Лигу чемпионов. Это условие является ключевым для немца перед подписанием контракта со «шпорами».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает шестое место, набрав 53 очка в 32 играх.

Нагельсман был уволен из «Баварии» в конце марта. Его место занял Томас Тухель. Сообщалось, что 35-летний специалист не нашёл общего языка с рядом ведущих игроков мюнхенской команды.