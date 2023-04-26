Пауло Дибала в восторге от работы с Жозе Моуринью

Нападающий Пауло Дибала поделился эмоциями от совместной работы с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью.

«Он мог бы стать хорошим шахматистом. До приезда сюда, в Рим, мы дважды разговаривали. Он звонил мне, когда я ещё был в Турине. Он очень хорош, когда говорит и выражает свои мысли.

В футбольном мире трудно найти кого-то, кто скажет тебе что-то в лицо. С ним у меня прямые и искренние отношения, мы много общаемся. Мы хотим лучшего для команды.

Жозе, несомненно, вошёл в историю футбола. Он очень искренен, он хорошо готовится к играм. Почти всё, что он говорит до матча, потом происходит на поле. Он очень хорошо понимает футбол.

В январе прошлого года Моуринью подошёл ко мне во время матча «Ромы» с «Ювентусом» и сказал: «Ты феномен?» Со мной больше никогда не было такого, чтобы тренер другой команды делал что-то подобное во время игры», – приводит слова Дибалы La Gazetta dello Sport.