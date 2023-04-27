Сергей Семак: пока рано требовать от Ренана игры за «Зенит» на топ-уровне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал Роберта Ренана, отметив, что ошибки бразильского защитника являются следствием его неопытности, и со временем он может стать игроком топ-уровня.
«Ошибки Роберта? С этим нет никаких проблем. Мы прекрасно понимали – ошибки будут. Он мало играл на высоком уровне, в том числе в Бразилии. А для любого игрока смена чемпионата – это непростой процесс. Но в целом качество игры показывает его потенциал, который нужно развивать. Но ему нужно привыкнуть к партнёрам, к нашему стилю. Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Мы взяли игрока, понимая, что с ним надо пройти определённый процесс. И довести его до топ-уровня», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Семаком читайте на «Чемпионате» сегодня, 27 апреля.
- 27 апреля 2023
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