Сергей Семак: пока рано требовать от Ренана игры за «Зенит» на топ-уровне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал Роберта Ренана, отметив, что ошибки бразильского защитника являются следствием его неопытности, и со временем он может стать игроком топ-уровня.

«Ошибки Роберта? С этим нет никаких проблем. Мы прекрасно понимали – ошибки будут. Он мало играл на высоком уровне, в том числе в Бразилии. А для любого игрока смена чемпионата – это непростой процесс. Но в целом качество игры показывает его потенциал, который нужно развивать. Но ему нужно привыкнуть к партнёрам, к нашему стилю. Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Мы взяли игрока, понимая, что с ним надо пройти определённый процесс. И довести его до топ-уровня», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Семаком читайте на «Чемпионате» сегодня, 27 апреля.