Главный тренер 2DROTS Кузнецов: неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ?

Главный тренер клуба Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о том, что ему не поступают предложения по поводу работы из клубов РПЛ и Первой лиги.

«Знаете, я очень люблю футбол. Без футбола мне тяжело, это моя жизнь. Хочу передать пацанам свои знания, но для этого надо, чтобы тебе доверяли. Не знаю, почему этого не происходит.

Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ? У меня опыта больше, чем у многих из них, я поиграл в Европе, на чемпионате мира и Евро, был чемпионом СССР, брал Кубок. У меня есть лицензия Pro, хотя некоторые клубы у нас берут тренеров даже без нее.

Но все упирается в руководителей. Они приглашают людей, которые чаще всего не могут помочь команде развиваться. Посмотрите, у нас одни и те же люди ходят по клубам.

Когда я это говорю, некоторые обижаются на меня. Но многим тренерам дают шанс, потом другой, пятый — и они ничего не показывают. Я же ни одного шанса не получил», — приводит слова Кузнецова «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее 2DROTS обыграл ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершился победой клуба медиалиги со счётом 2:1.