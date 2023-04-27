Имя Пеле включили в бразильский словарь как синоним слова «лучший»

Имя легендарного нападающего сборной Бразилии Пеле внесли в бразильский словарь португальского языка как синоним слова «лучший». Об этом сообщает официальный «твиттер» фонда имени бразильца.

В словаре приводятся следующие варианты использования слова Пеле: Он баскетбольный Пеле. Она Пеле в мире тенниса. Она — Пеле бразильской драматургии.

Пеле скончался в декабре 2022 года. Легендарному футболисту было 82 года. Причиной смерти стало раковое заболевание. Пеле — единственный в истории футболист, трижды выигравший золотые медали чемпионата мира (1958, 1962, 1970). За сборную Бразилии нападающий сыграл 92 матча и забил 77 голов. Большую часть своей клубной карьеры Пеле провёл в родном бразильском «Сантосе».