Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Имя Пеле включили в бразильский словарь как синоним слова «лучший»

Имя Пеле включили в бразильский словарь как синоним слова «лучший»
Комментарии

Имя легендарного нападающего сборной Бразилии Пеле внесли в бразильский словарь португальского языка как синоним слова «лучший». Об этом сообщает официальный «твиттер» фонда имени бразильца.

В словаре приводятся следующие варианты использования слова Пеле: Он баскетбольный Пеле. Она Пеле в мире тенниса. Она — Пеле бразильской драматургии.

Пеле скончался в декабре 2022 года. Легендарному футболисту было 82 года. Причиной смерти стало раковое заболевание. Пеле — единственный в истории футболист, трижды выигравший золотые медали чемпионата мира (1958, 1962, 1970). За сборную Бразилии нападающий сыграл 92 матча и забил 77 голов. Большую часть своей клубной карьеры Пеле провёл в родном бразильском «Сантосе».

Материалы по теме
Перед смертью Пеле хотел, чтобы Месси и сборная Аргентины выиграли чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023