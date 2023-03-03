Перед смертью Пеле хотел, чтобы Месси и сборная Аргентины выиграли чемпионат мира

Кели Насименту, дочь легендарного бразильского нападающего Пеле, сообщила, что её отец хотел, чтобы на чемпионате мира 2022 года в Катаре победили сборная Аргентины и Лионель Месси.

«Когда Бразилия проиграла Хорватии, моему папе стало намного хуже. Все хотели, чтобы Бразилия выиграла кубок для моего отца! Но мой папа понимал футбол лучше, чем большинство. Он знал, что выиграть может любая команда, и именно за это он и любил эту прекрасную игру. После вылета Бразилии все, кто заходил в палату к нему, говорили: «Как дела, Пеле? Как ты? Только бы не Аргентина!»

Он же ответил: «Аргентина должна выиграть! Кубок должен достаться Южной Америке, и Месси заслужил это».

Мы все думали: «Как?! Ужас! Аргентина?» А он говорил: «Да, Месси этого заслуживает». Он уже не мог смотреть телевизор во время финала, но понял, что Аргентина победила и Месси сумел поднять кубок. Пеле был счастлив.

Да здравствует футбол!» — написала Кели Насименту в своих социальных сетях.

Аргентина стала чемпионом мира 18 декабря. Пеле скончался 29 декабря после продолжительной борьбы с раковым заболеванием.

Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле