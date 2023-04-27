Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ему нужна практика, чтобы раскрыть свои качества». Семак рассказал о будущем Одоевского

«Ему нужна практика, чтобы раскрыть свои качества». Семак рассказал о будущем Одоевского
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил информацию о будущем голкипера команды Даниила Одоевского.
«Ему приходится сложно. Сначала огромные надежды и как следствие мысли, что всё будет легко. Но в футболе бывают моменты, когда надо терпеть и бороться. Для Дани важно получить достаточное количество игровой практики. Здесь как – либо тебя поставили и у тебя сразу пошло, как у Акинфеева, либо стоит искать другой путь.

Не всегда всё бывает гладко. Даня талантливый вратарь, которому нужна практика, чтобы раскрыть свои сильные качества. Уйдёт ли он летом? Посмотрим. Со всеми будем разговаривать и искать варианты», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате» чуть позже.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023