Сергей Семак заявил, что «Зениту» сложно купить 3-4 российских футболистов из-за их цен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что санкт-петербургскому клубу тяжело приобрести сразу несколько российских футболистов из-за высоких цен.
«Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.
10 игроков, которыми интересуется «Зенит» по информации «Чемпионата»? Пока это просто слова и предположение. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью. Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате»:
- 27 апреля 2023
-
11:28
-
11:25
-
11:23
-
11:17
-
11:16
-
11:11
-
11:09
-
11:06
-
11:00
-
10:56
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:21
-
10:17
-
10:15
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:39
-
08:37
-
08:30