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Сергей Семак: «Зенит» давно обозначал интерес к Сергею Пиняеву

Сергей Семак: «Зенит» давно обозначал интерес к Сергею Пиняеву
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, мог ли санкт-петербургский клуб пригласить вингера Сергея Пиняева. Зимой 2023 года 18-летний футболист перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Пиняев провёл за «Крылья» и «Локомотив» 17 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Также на счету вингера семь встреч в рамках Кубка России, в которых он отметился одним забитым мячом и одним голевым пасом.

Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате»:

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