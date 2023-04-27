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Семак – об уходе Ловрена: «Зенит» никак не мог повторить предложение «Лиона»

Семак – об уходе Ловрена: «Зенит» никак не мог повторить предложение «Лиона»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл некоторые подробности ухода хорватского защитника Деяна Ловрена.

«После чемпионата мира понял, что сохранить его не удастся. Он провёл хороший отрезок в чемпионате России. Думаю, осень – его лучшее время в «Зените». Играл хорошо, надёжно. Потом уверенная игра на чемпионате. И то предложение, которое он получил от «Лиона», «Зенит» никак не мог повторить. Оно было очень хорошим в финансовом плане. Так что можем только порадоваться за Деяна.

Это не хорошо и не плохо, это данность. Любой игрок может уйти. Если это повышение – мы только радуемся. Главное, чтобы соблюдались интересы клуба и самого игрока», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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