Сергей Семак не стал называть нынешний состав «Зенита» сильнейшим

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает нынешний состав сине-бело-голубых самым сильным в истории клуба. В то же время специалист подчеркнул, что действующие футболисты выделяются с точки зрения командной игры.

«Не назову нынешний состав сильнейшим — назову его самым цельным. Что касается качества игры, качества футболистов, то у нас были разные периоды. Но с точки зрения командной игры, командного движения этот состав выделяется. У нас было много ярких индивидуальностей, однако сейчас команда более сбалансирована. Но не буду оценивать его с точки зрения силы или слабости. Понятно, что рассчитывали к этому прийти, но не устанавливали сроки»,– сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.