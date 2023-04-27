Мостовой: думаете, я не могу постоять, покричать с бровки за € 2 млн в год, как Абаскаль?
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой возмутился тем, что команды Российской Премьер-Лиги тренируют специалисты, ранее не игравшие в футбол на профессиональном уровне. В частности, Мостовой высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале. Испанский тренер возглавил красно-белых летом 2022 года, сейчас команда под его руководством занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.
«Я вот недавно впервые за несколько лет сходил на стадион посмотреть на «Спартак». Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают», — приводит слова Александра Мостового «Матч ТВ».
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