Мостовой: думаете, я не могу постоять, покричать с бровки за € 2 млн в год, как Абаскаль?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой возмутился тем, что команды Российской Премьер-Лиги тренируют специалисты, ранее не игравшие в футбол на профессиональном уровне. В частности, Мостовой высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале. Испанский тренер возглавил красно-белых летом 2022 года, сейчас команда под его руководством занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

«Я вот недавно впервые за несколько лет сходил на стадион посмотреть на «Спартак». Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают», — приводит слова Александра Мостового «Матч ТВ».