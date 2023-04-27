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Семак – о возможном переходе РФС в Азию: с точки зрения футбола нам ближе Европа

Семак – о возможном переходе РФС в Азию: с точки зрения футбола нам ближе Европа
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«С точки зрения футбола нам ближе Европа. Но здесь вопрос, реально ли это. Играть в любом случае нужно. Как показала практика, легко не будет нигде. В том же Иране интенсивный, агрессивный футбол. Может, по уровню они нам уступают, но по движению точно нет. Футбол там развивается, и хорошо.

Здесь важно понять, сколько продлится бан. Есть ли возможность ждать или [нужно] перейти к другому направлению. Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой»,– сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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