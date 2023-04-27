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Тренер «Балтики» Мичков: методы Яковенко — идиотизм, хорошо, что его давно нет в футболе

Тренер «Балтики» Мичков: методы Яковенко — идиотизм, хорошо, что его давно нет в футболе
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков высказался о бывшем главном тренере клубов Российской Премьер-Лиги Павле Яковенко.

«Я говорил, что ни за какие деньги не согласился бы играть у Павла Яковенко? Пересекался ли я с ним? К счастью, нет. Про Яковенко мне рассказывал Виталий Гришин, да и много кто ещё. Методы Яковенко — идиотизм чистой воды. Слава богу, этого человека давно нет в футболе. Люди съедали по 50 с лишним таблеток в день, им делали несколько уколов — и внутримышечные, и внутривенные.

Таблетки для похудения? Не знаю. Говорилось, витамины. Просто три раза в день надо было съесть три горсти. Тебе чуть ли не в рот заглядывают — проглотил или нет.

Встречал ли таких тренеров как Яковенко? От таких безумцев бог уберёг», — приводит слова Мичкова Sport24.

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