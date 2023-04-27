Сергей Семак: «Зенит» Рио-де-Жанейро? «Зенит» всегда будет из Санкт-Петербурга
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова бывшего нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, который в процессе рассказа о своём решении уйти из петербургского клуба летом 2022 года заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.
«Зенит» всегда будет «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Когда я только приходил, у нас было немало аргентинцев. Сейчас есть бразильцы. Считаю, что не важна национальность — важно показывать хороший, интересный футбол. А болельщики получали удовольствие от игры команды»,– сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Материалы по теме
У Карпина мощный конфликт. Безумная победа «Спартака». ПЛН #32:
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:18
-
19:16
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:47
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:10
-
16:49
Партнерский контент