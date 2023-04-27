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Сергей Семак: «Зенит» Рио-де-Жанейро? «Зенит» всегда будет из Санкт-Петербурга

Сергей Семак: «Зенит» Рио-де-Жанейро? «Зенит» всегда будет из Санкт-Петербурга
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова бывшего нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, который в процессе рассказа о своём решении уйти из петербургского клуба летом 2022 года заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

«Зенит» всегда будет «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Когда я только приходил, у нас было немало аргентинцев. Сейчас есть бразильцы. Считаю, что не важна национальность — важно показывать хороший, интересный футбол. А болельщики получали удовольствие от игры команды»,– сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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