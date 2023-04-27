Агент Мирзова: если «Химки» вылетят из РПЛ, то Резиуан будет искать варианты в высшей лиге

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, заявил, что игрок покинет команду, если она не сохранит место в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона.
«Возвращение в «Спартак»? Не привык разговаривать в сослагательном направлении. У Резиуана заканчивается контракт с «Химками», поговорим об этом по окончании сезона
Были ли уже какие-то переговоры о новом соглашении? Пока, естественно, переговоры не начинали, потому что команда «Химки» борется за сохранение места в РПЛ, за стыковые матчи. Нет смысла о чём-то разговаривать. Если «Химки» вылетят из РПЛ, то Резиуан будет искать варианты именно в высшей лиге», — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».
Действующий контракт 29-летнего Мирзова с подмосковным клубом рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне РПЛ он принял участие в 20 матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
- 27 апреля 2023
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