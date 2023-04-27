«Фиорентина» — «Кремонезе»: стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии встретятся «Фиорентина» и «Кремонезе». Команды будут играть на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Игор, Миленкович, Бираги, Мандрагора, Барак, Гонсалес, Кастровилли, Иконе, Кабрал.

«Кремонезе»: Сарр, Феррари, Серникола, Квальята, Лочошвили, Пикель, Мейте, Афена-Гьян, Гальдамес, Гильоне, Окереке.

В первой полуфинальной игре «Фиорентина» на выезде уверенно обыграла своего соперника со счётом 2:0. На 20-й минуте встречи Артур Кабрал вывел свою команду вперёд. Во второй половине, за 15 минут до конца основного времени вингер «фиалок» Николас Гонсалес удвоил преимущество своей команды.

В текущем сезоне чемпионата Италии команды встречались дважды: оба раза сильнее была «Фиорентина». В августе флорентийцы в домашнем матче одолели «Кремонезе» со счётом 3:2, а в середине февраля «фиалки» обыграли соперника в гостях – 2:0.