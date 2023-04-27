Талалаев: мы должны задействовать доморощенных игроков, это одна из наших задач

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча между основным и молодёжным составами команды.

«Что нам дал этот матч? Самое главное, что сразу два молодых футболиста уже тренируются с основным составом. Станислав Поройков и Артур Чёрный уже работают с нами, добавляют эмоций, свежей крови и мотивации. Если говорить о долгосрочных перспективах развития клуба, то у нас предусмотрены задействование большой части доморощенных футболистов, рост именно этих игроков, чтобы они составляли конкуренцию и играли в Российской Премьер-Лиге.

Цель этой игры — убедиться в конкурентоспособности пацанов из молодёжной команды. Они сыграли достойно, молодёжь показала, что есть игроки, которые могут расти и прогрессировать, а есть те, кто уже три-четыре года в команде и, наверное, им нужно искать команду уровнем пониже, так как здесь они конкуренцию не составят.

Насколько реально, что игроки молодёжки будут пополнять основную команду? Я бы хотел, чтобы игроки прогрессировали сильнее, потому что четыре года назад некоторые футболисты были молодыми и перспективными. Сейчас они уже не такие молодые, но перспективы все ещё есть. Воспитанник подмосковного футбола Бутта Магомедов проявляет себя, на подходе у нас 17-летний вратарь Павлов. В ближайшем будущем эти игроки не только будут составлять конкуренцию, но и будут получать постоянную игровую практику. Это одна из задач, которые ставит перед нами учредитель клуба и инвесторы. Должен быть футбольный лифт, чтобы ребята из подмосковной детской школы могли попасть в главную команду области», — сказал Талалаев в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Химок».