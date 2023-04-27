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Резиуан Мирзов рассказал, как изменилась игра «Химок» при Талалаеве

Резиуан Мирзов рассказал, как изменилась игра «Химок» при Талалаеве
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Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, как изменилась игра команды при новом главном тренере Андрее Талалаеве. Футболист отметил, что химчане стали играть в более быстрый и надёжный футбол. По мнению Мирзова, Талалаев пришёл в клуб со своим видением.

«Мы перестроили игру, начали играть низом — быстрый футбол в два касания. Стали понадёжнее играть в защите. Талалаев пришёл со своим видением», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Химки» уже дважды за сезон уволили главного тренера. В начале сезона своего поста лишился Сергей Юран, а некоторое время назад места работы лишился Спартак Гогниев. «Химки» — уже третий клуб Талалаева в текущем сезоне в РПЛ. До этого он работал с «Ахматом» и «Торпедо».

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