Резиуан Мирзов рассказал, как изменилась игра «Химок» при Талалаеве

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, как изменилась игра команды при новом главном тренере Андрее Талалаеве. Футболист отметил, что химчане стали играть в более быстрый и надёжный футбол. По мнению Мирзова, Талалаев пришёл в клуб со своим видением.

«Мы перестроили игру, начали играть низом — быстрый футбол в два касания. Стали понадёжнее играть в защите. Талалаев пришёл со своим видением», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Химки» уже дважды за сезон уволили главного тренера. В начале сезона своего поста лишился Сергей Юран, а некоторое время назад места работы лишился Спартак Гогниев. «Химки» — уже третий клуб Талалаева в текущем сезоне в РПЛ. До этого он работал с «Ахматом» и «Торпедо».