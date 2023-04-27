Корниленко — об удалении в матче с «Пари НН»: вместо ответов получил от судьи карточку

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об удалении после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2).

«За что получил удаление? Буду ли присутствовать на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета? Да, буду по видеосвязи. Будучи игроком, я как капитан команды был знаком со всеми арбитрами, со всеми нормально общался. Поэтому после игры мы подошли к команде в центр поля, и я в то же время решил подойти к судье и уточнить те вопросы, которые меня волновали – почему были приняты те или иные решения?

Получил ли я ответы? Ответов я не получил. Я получил красную карточку. И здесь мне добавить нечего», — приводит слова Корниленко Metaratings.