Корниленко — об удалении в матче с «Пари НН»: вместо ответов получил от судьи карточку
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об удалении после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2).
«За что получил удаление? Буду ли присутствовать на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета? Да, буду по видеосвязи. Будучи игроком, я как капитан команды был знаком со всеми арбитрами, со всеми нормально общался. Поэтому после игры мы подошли к команде в центр поля, и я в то же время решил подойти к судье и уточнить те вопросы, которые меня волновали – почему были приняты те или иные решения?
Получил ли я ответы? Ответов я не получил. Я получил красную карточку. И здесь мне добавить нечего», — приводит слова Корниленко Metaratings.
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