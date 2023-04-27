Колосков: с нашими судьями прям беда

Почетный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил уровень судейства в РПЛ.

«У судей сложная работа, потому что ими почти всегда недовольны. По всему миру после матчей обсуждают судейские ошибки и проигравшей стороне кажется, что к ним судья был неблагосклонен. РПЛ в этом смысле мало чем отличается от европейских лиг. Но, конечно, последнее время участились судейские скандалы. С нашими судьями прям беда какая-то случилась, но это точно не предвзятость», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы по поводу качества судейства в гостевом матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН».