Колосков: с нашими судьями прям беда
Поделиться
Почетный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил уровень судейства в РПЛ.
«У судей сложная работа, потому что ими почти всегда недовольны. По всему миру после матчей обсуждают судейские ошибки и проигравшей стороне кажется, что к ним судья был неблагосклонен. РПЛ в этом смысле мало чем отличается от европейских лиг. Но, конечно, последнее время участились судейские скандалы. С нашими судьями прям беда какая-то случилась, но это точно не предвзятость», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что «Крылья Советов» рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы по поводу качества судейства в гостевом матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:31
-
23:21
-
23:18
-
23:02
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:38
-
21:33
-
21:22
-
21:14
-
20:53
-
20:47
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:42
-
19:41
-
19:37
Партнерский контент