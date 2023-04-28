Соломатин — о возвращении Фернандеса в ЦСКА: он может помочь, такие люди нужны команде

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«Фернандес нужен ЦСКА, даже учитывая то, что у армейцев есть хороший правый защитник в лице Гаича. Конкуренция в команде никогда не помешает. Марио сможет помочь красно-синим и наберёт нужную форму. Безусловно, Фернандес может поделиться своим опытом с молодыми игроками. Он уже легенда ЦСКА, такие люди всегда нужны в команде. Сколько матчей Марио сыграл за клуб и сборную!

Возможно, он сможет помочь в воспитании молодёжи как легенда команды, но Фернандес особо не выучил русский язык, это будет мешать в таком деле. Зато он всегда отличался старанием и трудолюбием. Молодые смогут смотреть на него, как он работает, и брать пример», – приводит слова Соломатина Metaratings.

Недавно Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».