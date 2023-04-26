В ЦСКА допустили, что Марио Фернандес может остаться в клубе и после завершения карьеры

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу ситуации с Марио Фернандесом, который накануне покинул бразильский «Интернасьонал» и может вернуться в Россию.

«Может ли Марио Фернандес провести свой последний матч в карьере за ЦСКА? Даже если Марио не продолжит карьеру в клубе, то что-то подобное проведём.

Есть ли возможность, что останется в клубе? Есть вероятность, что он станет работником нашего клуба — это зависит от его планов. Ему нужно время, чтобы всё пережить. Сейчас у него период разочарования. Он ожидал большего от своего футбольного выступления в Бразилии. Мы постоянно на связи с ним, открыты к диалогу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.