Балотелли: Холанд и Мбаппе могут стать следующими Месси и Роналду

Нападающий швейцарского «Сьона» Марио Балотелли высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе и нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
«Холанд и Мбаппе, если у них будет правильный менталитет, станут следующими Месси и Роналду на следующие десять лет. Мне также очень нравятся Леау и Осимхен. Для меня эти четверо могут оставить след в истории футбола», — приводит слова Балотелли Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 34 гола и девять результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года.
Холанд, в свою очередь, принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 49 голов и сделал восемь результативных передач.
Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ:
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