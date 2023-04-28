Балотелли: Холанд и Мбаппе могут стать следующими Месси и Роналду

Нападающий швейцарского «Сьона» Марио Балотелли высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе и нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Холанд и Мбаппе, если у них будет правильный менталитет, станут следующими Месси и Роналду на следующие десять лет. Мне также очень нравятся Леау и Осимхен. Для меня эти четверо могут оставить след в истории футбола», — приводит слова Балотелли Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 34 гола и девять результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года.

Холанд, в свою очередь, принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 49 голов и сделал восемь результативных передач.

Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ: