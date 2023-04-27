«Сити» уничтожил «Арсенал» и чемпионскую интригу. Всё закончилось суперрекордом Холанда

Чуда всё-таки не случилось. «Арсенал» выглядел хуже и по делу уступил «Сити». Причём уже с первых минут на «Этихаде» хозяева начали создавать моменты, пускай даже поначалу судья в пограничных ситуациях вставал на сторону гостей.

«Арсенал» смело шёл в прессинг, оставляя в обороне соперников один в один. Такое единоборство закончилось тем, что Эрлинг Холанд легко обработал длинную передачу и скинул на ход Кевину Де Брёйне. Бельгиец решился на дальний удар в ближний угол. Аарон Рамсдейл вроде должен был справляться с ударом, но пропустил. Второй матч подряд вратарь «Арсенала» ошибается.

«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 4:1 Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Сити» не стал отходить к своим воротам и закрываться. Вместо этого команда Хосепа Гвардиолы и дальше владела мячом, создавая моменты. Как Холанд запорол три отличных момента в этот вечер – загадка. Зато в конце первого тайма отличился Джон Стоунз, неотразимо пробив головой после навеса со штрафного.

В принципе, на этом вопрос о победителе оказался закрытым, но «Сити» сразу после перерыва забил третий. И снова отличился Де Брёйне с передачи Холанда, хотя мы привыкли к противоположной коммуникации. Для Кевина «Арсенал» стал любимым соперником – только в матчах с этой командой он смог отличиться восемь раз в АПЛ. В ворота других забивал не больше пяти раз за все сезоны.

Второй тайм запомнился ещё и разборками – Томас Парти и Джек Грилиш потолкались, за что оба получили по жёлтой. А ещё интересно, что Гвардиола продолжил свою традицию – убирать с поля игроков, которые себя проявили. Просто теперь это был не Холанд, а Де Брёйне, у которого набралось 2+1 по системе «гол+пас».

На 86-й минуте «Арсенал» отыграл один мяч. Отличился тот полевой игрок «Арсенала», от которого этого меньше всего ждёшь. Речь про Роба Холдинга, который хотя бы немного искупил и то роковое единоборство при первом голе, и то, что мяч прошёл ему между ног, когда «Сити» забивал третий.

«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 4:1 Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Под самый конец, на 90+5-й минуте, Холанд решил, что всё-таки пришло время для рекордного 33-го гола в АПЛ. Ещё никому не удавалось забить столько, с тех пор как в АПЛ стало 38 туров. Правда, при 42 турах Энди Коул и Алан Ширер забивали по 34 гола. У Холанда есть ещё семь матчей, чтобы побить и этот рекорд.

«Арсенал» всё ещё возглавляет таблицу, опережая «Сити» на два очка. Только при этом у команды Гвардиолы два матча в запасе. Помимо сугубо математических шансов, которые складываются в пользу Манчестера, есть ещё сама игра. «Арсенал» четвёртый тур подряд потерял очки, и непохоже, что в оставшихся турах будет выступать стабильнее конкурента.

Что ж, это был неплохой сезон для «Арсенала», но, кажется, сказка закончилась.