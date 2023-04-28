Футбольная ассоциация Англии потребовала от Мойеса объяснений после матча с «Ливерпулем»

Футбольная ассоциация Англии (FA) хочет, чтобы главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разъяснил своё высказывание относительно работы системы VAR на матче между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

26 апреля на стадионе «Олимпийский» в Лондоне состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», победу в котором одержала команда Юргена Клоппа (2:1).

После игры главный тренер лондонской команды Дэвид Мойес выразил своё несогласие с работой судейской бригады, отметив отдельно арбитра VAR Нила Суорбрика, который оставил без внимания эпизод, когда мяч попал в руку полузащитнику «Ливерпуля» Тьяго Алькантаре.

«Я думаю, что это пенальти. Я думаю, что труднее всего перенести неуважение со стороны VAR, что VAR хотя бы не сказал судье, что на это, возможно, стоит взглянуть. Это говорит о том, что они даже не были близки к решению. Я удивлён. Кому-то в VAR не хватило футбольных знаний, чтобы понять, что это может быть пенальти», — сказал Мойес.

По данным Evening Standard, это высказывание Дэвида Мойеса заинтересовало футбольную ассоциацию Англии. Ассоциация потребовала объяснений от главного тренера «Вест Хэма», на основании которых будет принято решение, стоит ли выдвигать в сторону Мойеса обвинения в ненадлежащем поведении.