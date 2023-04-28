«Я никому не отдавал клуб!» Гинер прокомментировал процедуру смены собственника ЦСКА

Предприниматель, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что никому не отдавал московский клуб в 2020 году.

«Я не отдавал никому клуб! Я очень благодарен Игорю Михайловичу Шувалову, очень близкому мне человеку, который, как считаю, помог в тяжёлые времена, когда началась пандемия и всё остальное.

В определённый момент мы сделали совет директоров, затем переформатировали управленческий орган в правление. Считаю, это тоже правильно. Потому что я не живу по принципу: «Одно мнение моё, а второе ошибочное». Надо слышать. Кто‑то слышит иначе, кто‑то видит иначе, кто‑то понимает иначе. В дискуссии рождается истина.

Что касается того, больше или меньше времени я уделяю клубу… Когда‑то дедушка моего партнёра сказал очень умную вещь, которую я очень хорошо запомнил. Она звучала так: главное, найти работу другому. Тебя работа всегда найдёт. Поэтому ни больше, ни меньше времени это не занимает», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».

Гинер стал президентом и владельцем ЦСКА в 2001 году, в 2020‑м владельцем клуба стала государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, но предприниматель сохранил свой пост. В сентябре 2022 года ВЭБ.РФ и компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку, в результате которой 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА перешли новому акционеру. Спортивное управление в ЦСКА осталось за Гинером.