Гинер: не понимаю, почему тренеры клубов должны получать Fan ID. Акинфеев — болельщик?

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о внедрении Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«Возвращение пива — не спасение из-за введения Fan ID? Никто об этом не говорит. Вернуться к старым цифрам уже невозможно? Ну почему невозможно? Вы считаете, что на стадион должны ходить только те, кто против закона о Fan ID? Другие не должны?

Я не очень понимаю, хоть я и получил, почему тренеры должны получать паспорт болельщика. Просто интересно. Акинфеев — болельщик? Паспорт болельщика — тому, кому нравится футбол. Его же не знают, ему же надо получить документ, чтобы безопасно было на стадионе. Не понимаю, когда футболисты, тренеры, штаб получает. Если государство решило, что для безопасности на стадионах нужен Fan ID для болельщиков, значит, так должно быть. Нормально, люди идут. Все подключались к этому, но сделали, по-моему, идеальную систему получения Fan ID — 5-10 минут. Получить надо один раз», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.