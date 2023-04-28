Роман Березовский: инцидентов на фоне опьянения фанатов не происходило

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном возвращении пива на футбольные стадионы.

«Не приведёт ли к чему-то плохому возвращение пива на стадионы? Российский народ, считаю, довольно культурный в этом плане, много уже произошло изменений в лучшую сторону. Не думаю, что это какая-то проблема. Тем более запретный плод всегда сладок, а если разрешат, может, будет меньше желающих.

Помню ли какие-то инциденты на фоне опьянения фанатов? Честно говоря, ничего такого не происходило. Разве только после какого-то неудачного матча выпившие люди проявляли недовольство результатом. Но когда человек не совсем трезвый, это всегда не очень приятно. Но я помню, что в 90-х — начале 2000-х распитие практиковалось, особенно в холодных городах для согрева. Но я из ворот за этим не наблюдал, времени не было разглядывать. Я был сконцентрирован на игре», – приводит слова Березовского «РБ Спорт».