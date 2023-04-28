Фернандо Торрес станет тренером резервной команды «Атлетико» в следующем сезоне

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес станет главным тренером резервной команды «матрасников» в следующем сезоне. Об этом сообщает «твиттер» El Partidazo de COPE.
Ранее 39-летний специалист работал тренером молодёжной команды «Атлетико» с июня 2021 года.
Торрес — воспитанник «Атлетико». Нападающий за свою игровую карьеру выступал за английский «Ливерпуль», лондонский «Челси», итальянский «Милан» и японский «Саган Тосу». Торрес завершил карьеру в 2019 году.
Торрес — двукратный чемпион Европы (2008 и 2012) и чемпион мира (2010) в составе сборной Испании. Играя за «Челси», испанский нападающий выиграл Лигу чемпионов в 2012 году. Дважды Торрес становился победителем Лиги Европы (2013 и 2018).
«Атлетико М» — «Мальорка». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 31-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 28 апреля 2023
-
10:17
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:46
-
09:36
-
09:27
-
09:26
-
09:15
-
09:06
-
08:51
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
07:59
-
07:44
-
07:34
-
07:23
-
07:09
-
07:01
-
06:53
-
06:47
-
06:40
-
06:31
-
06:06
-
05:41
-
04:43
-
04:37
-
04:03
-
03:30
-
02:47
-
02:46