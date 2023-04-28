Фернандо Торрес станет тренером резервной команды «Атлетико» в следующем сезоне

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Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес станет главным тренером резервной команды «матрасников» в следующем сезоне. Об этом сообщает «твиттер» El Partidazo de COPE.

Ранее 39-летний специалист работал тренером молодёжной команды «Атлетико» с июня 2021 года.

Торрес — воспитанник «Атлетико». Нападающий за свою игровую карьеру выступал за английский «Ливерпуль», лондонский «Челси», итальянский «Милан» и японский «Саган Тосу». Торрес завершил карьеру в 2019 году.

Торрес — двукратный чемпион Европы (2008 и 2012) и чемпион мира (2010) в составе сборной Испании. Играя за «Челси», испанский нападающий выиграл Лигу чемпионов в 2012 году. Дважды Торрес становился победителем Лиги Европы (2013 и 2018).

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