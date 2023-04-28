В «Локомотиве» прокомментировали информацию о влиянии Слуцкого на подписание Дзюбы

Известный тренер Леонид Слуцкий порекомендовал наставнику московского «Локомотива» Михаилу Галактионову пригласить в команду нападающего Артёма Дзюбу зимой этого года. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Слуцкий приезжал на сборы «Локомотива» в ОАЭ и обсуждал с Галактионовым возможность приглашения Дзюбы, убеждая наставника красно-зелёных в правильности возможного подписания форварда. Главный тренер железнодорожников передал вопрос с Дзюбой руководству команды, а генеральный директор клуба Юрий Нагорных дал поручение начать переговоры с нападающим.

«Артём входил в шорт-лист футболистов, которых мы хотели пригласить в клуб в зимнее окно. Знаю, что Леонид Слуцкий приезжал на матчи «Локомотива» в ОАЭ, возможно, там могли быть какие-то разговоры, обмен мнениями, это нормально в межсезонье между тренерами и специалистами.

В «Локомотиве» мнение главного тренера является определяющим при принятии решений о трансферах игроков. Когда Михаил Галактионов сделал своё заключение, спортивный директор клуба вступил в переговоры, и мы очень рады, что Артём с нами в «Локомотиве!» — сказал Нагорных.